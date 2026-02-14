El encarecimiento de los alquileres: “En el Pirineo hay mucha vivienda que está secuestrado por el turismo”

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Hay gente malviviendo en furgonetas y caravanas, y plazas de sanitarios y de maestros sin cubrir por la dificultad en pagar un alquiler”, explica Núria Ferrando, del grupo de Vivienda de Pirineu Viu. “En el Pirineo hay mucha vivienda secuestrada por el turismo. El número de pisos dedicados al turismo se ha disparado la última década, y la mayoría no están declarados ni controlados”, añade.

Parece haber consenso entre instituciones, estudiosos y sociedad civil que este fenómeno ha encarecido los alquileres residenciales. Dos capitales de comarca del Pirineo concentran los alquileres más caros entre las poblaciones de su rango: la renta media mensual es de 689 € en Vielha y de 556 € en la Seu de Urgell, es decir, de más de 8.000 y de cerca de 7.000 al año, según datos de la Generalitat.

Este nivel de precios supera en el primer caso el 33% de la renta media disponible (los ingresos legales de todo tipo una vez descontados impuestos y cotizaciones) y se acerca al 27% en el segundo, según los registros de la Agencia Tributaria. Pero la presión económica es en realidad superior, ya que la media de la renta disponible, es decir, el máximo que ingresa la mitad de contribuyentes que menos gana, es 4.000 euros inferior a cada una de estas localidades.

Y eso significa que para la mitad de los contribuyentes el esfuerzo financiero de pagar un alquiler supera el 32% en la capital del Alt Urgell y paso del 40% en la de Aran. “Hay gente de 40 años que no están en la calle, pero tendría que estar emancipada y no lo está porque el alquiler se les lleva medio sueldo”, anota Ferrando.

Les siguientes capitales de comarca por exigencia económica para el alquiler para la renta media son Lleida (26,35%), Tàrrega (25,71), Sort (23,44%) y Balaguer (23,39%). Cierran la lista Tremp (19,96%) y el Pont de Suert (20,43%).