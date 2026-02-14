Protecció Civil enviará una alerta para levantar las limitaciones a la movilidad si se "consolida" la disminución del viento

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Protección Civil enviará una nueva alerta a los móviles de las comarcas que este sábado han sufrido ventoleras más fuertes para levantar las limitaciones a la movilidad y a las actividades en el exterior si se "consolida" la bajada de intensidad del viento. Así lo ha explicado este sábado la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, que ha indicado que en las últimas horas los avisos han disminuido en frecuencia, aunque en el conjunto del día las llamadas al 112 han superado las 800 y los avisos a Bombers han llegado a unos 700. Santi Segalà, jefe de predicción del servicio meteorológico de Catalunya, ha indicado que Portbou ha registrado rachas de viento de hasta 167km/h y a Boí se ha llegado a los 152km/h, pero que el episodio está está "estabilizando".