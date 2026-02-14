La RL4 continúa sin servicio a pesar del anuncio de recuperación: "Es un caos absoluto"

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

Este viernes las autoridades anunciaron la reanudación|recuperación del servicio de la línea de Cercanías RL4 entre Manresa y Lleida , después de 19 días, pero este sábado todavía no ha pasado ningún tren y el trayecto se hace en autobús. El primer trayecto del tren de las 8:35 horas, que hace el recorrido de Cervera en Manresa, finalmente se tendrá que hacer en autobús. Aunque en teoría se estaba esperando a que llegara un tren procedente de Lleida para continuar el recorrido, finalmente el bus ha salido sin que llegara.

Por otra parte, ha llegado un bus proveniente de Manresa que hace el trayecto hasta Lleida. Ahora bien, según el anunciado los usuarios tendrían que haber bajado a la estación de Cervera para hacer el cambio y acabar el viaje en tren, pero por lo visto toda la línea se recurre en autobús.

La sensación mayoritaria es de desconcierto y falta de información. Algunos pasajeros no sabían a qué bus subir, mientras que el personal de Renfe también desconoce el estado del servicio y cuando se reprenderá.

Según los operarios de la estación, a las 09:22 horas llegará un tren desde Manresa que actualmente está revisando el estado de las vías. Una vez a la estación de Cervera, los usuarios podrán subir para continuar el trayecto hasta Lleida. Sin embargo, el personal afirma que no puede asegurar la puntualidad.

Todo después que Adif asegurara que las obras en la vía ya estaban finalizadas y era segura, pero que se mantendría el servicio de autobuses como refuerzo del tren. En un comunicado a X a las 11 horas, la consejera de Territorio, Sílvia Paneque asegura que desde este sábado el servicio de la RL4 está resabledo y afirma que "hemos trabajado de forma incansable para avanzar y poner líneas en funcionamiento".

Sin embargo, testigos de la estación de Cervera declaran que aunque ha llegado un tren procedente de Manresa, está parado y "no parece que haya nadie dentro".