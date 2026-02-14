Xavi Torres y Francesc Mauri, en la Semana Cultural de Torrelameu

El periodista deportivo Xavi Torres y el meteorólogo Francesc Mauri serán los principales reclamos de la Setmana Cultural de Torrelameu, que se celebrará del 20 al 28 de febrero. La vicepresidenta del Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), Estefania Rufach, y el alcalde del municipio, Carles Comes, presentaron ayer la programación, que combina actos literarios, divulgativos y de salud.

El ciclo se inaugurará el próximo jueves 20 de febrero, a las 20.00 horas, en la Casa de la Vila, con la presentación del libro Jo vaig viure a la Masia, del periodista Xavi Torres, quien compartirá vivencias y anécdotas vinculadas al entorno del FC Barcelona.

Una semana más tarde, el viernes 27 de febrero en el mismo espacio, el meteorólogo de 3Cat Francesc Mauri ofrecerá una charla-coloquio titulada Cómo nos afecta el cambio climático, en la que abordará los efectos medioambientales y sociales del calentamiento global. Además, la programación incluirá durante la semana varias conferencias y talleres dedicados a la salud y los primeros auxilios. Estefanía Rufach destacó que “iniciativas como esta demuestran que la cultura está viva en nuestros pueblos y que genera propuestas de calidad para todos los públicos”.