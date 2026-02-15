Encuentro de jueces y juezas de paz leridanos en Juneda

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, participó ayer en el encuentro de jueces y juezas de paz de Lleida promovida por la Associació Catalana en Pro de la Justícia. El departamento apuesta por las agrupaciones de secretarías de oficinas de justicia en los municipios (como se llama ahora a los juzgados de paz con la ley la 1/2025 de eficiencia judicial). En las comarcas leridanas hay 12 agrupaciones: Almacelles, Aitona, Alcoletge, Rosselló, Bell-lloc d’Urgell, Alcarràs, les Borges Blanques, Bellpuig, Alfarràs, Bellcaire d’Urgell, Linyola y Agramunt. Y hay una agrupación en trámite, la de Guissona, que agrupa Massoteres, Sant Guim de la Plana, Torrefeta i Florejacs y el mismo municipio de Guissona, que será la sede de la agrupación.

En el acto de ayer, Espadaler destacó que la justicia de paz “aporta eficiencia y convivencia” de la misma manera que lo hace la justicia ordinaria. “Tenéis la potestad y la autoridad para resolver muchos conflictos y situaciones en los municipios. Esto también hace la justicia más eficiente, aporta convivencia y disminuye la litigiosidad de los tribunales”, dijo el conseller a los jueces y juezas de paz. El encuentro también sirvió para intercambiar dudas, inquietudes y sugerencias en materia de justicia de paz. Espadaler destacó que Justicia está acabando una auditoría de espacios de las instalaciones de las oficinas de justicia en el municipio y, dijo, “cuando la tengamos acabada abriremos líneas de ayuda para adecuar estos espacios para que tengan la mejor calidad”.

El conseller también visitó el ayuntamiento de Juneda, donde le recibió el alcalde, Antoni Villas, y se reunió con representantes del pleno municipal, y la exposición Desenterrant el silenci, en el Centre d’Arts i Memòria de Ponent, que muestra el trabajo de Sergi Bernal sobre memoria histórica.