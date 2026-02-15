La RL4 reabre con incidencias operativas y las circulaciones se cortan antes de lo previsto

Desconcierto. Renfe mantuvo el servicio de bus alternativo, pero muchos usuarios se quejaron de falta de información. Alguno de ellos incluso se subió a un autobús que iba en dirección contraria a la que deseaba. - JORDI BONILLA

Publicado por REDACCIÓN ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

La reapertura de la línea RL4 de Rodalies que conecta Lleida y Terrassa pasando por Cervera y Manresa, anunciada el viernes por el Govern, no fue la deseada por la mayoría de usuarios, que un día más se vieron afectados por los retrasos causados por las últimas tareas de supervisión de la línea. Renfe atribuyó las demoras matutinas a “causas operativas”, lo que obligó a hacer en bus el trayecto del tren que debía partir de la capital de la Segarra a las 8:35 horas en dirección Terrassa. Lo mismo pasó con el que iba en dirección Lleida. La sensación entre los pasajeros que habían acudido a la estación de Cervera a primera hora era de desconcierto y de falta de información, ya que el personal de Renfe tampoco pudo concretar a qué hora pasarían los autobuses ni cuando se restablecería el servicio ferroviario.

El transporte de pasajeros se reactivó poco después de las 11 de la mañana, después de que la máquina exploradora de Renfe comprobara el buen estado de las vías, y el primer convoy llegó a Cervera a mediodía. Según confirmó la compañía ferroviaria, sin embargo, la circulación se interrumpiría a partir de las 20:30 para favorecer las tareas de mantenimiento nocturno, entrando en servicio a partir de ese momento un servicio de bus alternativo entre Cervera, Manresa y Terrassa.

No obstante, la primera incidencia en el servicio se registró poco después de las 17.00, cuando un tren que circulaba entre Cervera y Calaf interrumpió su circulación y los pasajeros fueron dirigidos a un autobús para que pudieran continuar con su trayecto. Preguntada por esta interrupción, la compañía informó que “estaba previsto que los últimos servicios del día se hicieran en bus para comprobar el estado de la infraestructura”.

Por otra parte, y según figura en el informe que acredita las condiciones de seguridad para la prestación del servicio en la RL4, al que ha tenido acceso SEGRE, Adif informa que hay 25 puntos de la vía férrea entre Cervera y Sant Guim de Freixenet que requieren “trabajos de emergencia”, por lo que se debe “ampliar la banda de mantenimiento habitual hasta las 10.00 horas entre Cervera y Manresa”. El gestor ferroviario confirmó que estos trabajos “se mantendrán el tiempo que sea necesario” para eliminar cuanto antes las limitaciones de velocidad que todavía están activas en la línea. Sin embargo, esta medida podría comprometer o incluso eliminar algunas de las primera circulaciones en la RL4 durante los próximos días.

Retrasos de 30 minutos en la R13 y la R14 durante toda la jornada

Las limitaciones por velocidad siguen afectando a la circulación de los trenes de Rodalies en Catalunya, y ayer se dejaron notar especialmente en las líneas que parten de Lleida hacia la costa, la R13 y la R14, que durante todo el día acumularon demoras de 30 minutos. Las restricciones de la marcha también se aplican a la RL3 y la RL4, y cabe recordar de mañana habrá un total de 14 limitaciones activas en las cuatro líneas operadas por Renfe, frente a las 11 de esta semana.