Padres y alumnos rediseñan el patio escolar de un colegio del Pallars Sobirà

Se cambiará el pavimento de caucho por uno más suave. - A. V C

El patio del colegio Els Minairons, en Ribera de Cardós, se prepara para una transformación que va mucho más allá de una simple reforma. El ayuntamiento ha impulsado un proyecto que busca convertir este espacio en un entorno más natural, funcional y adaptado a las necesidades de los cerca de 40 alumnos de Primaria que lo disfrutan a diario.

La iniciativa responde a una petición conjunta del propio centro, la Asociación de Familias (AFA) y la comunidad educativa, que reclamaban un patio más sostenible y estimulante. El alcalde de la Vall de Cardós, Joel Baró, explicó que el diseño se ha hecho con aportaciones de docentes, familias y alumnado. “Queríamos que cada parte implicada se sintiera representada. Se ha trabajado en identificar qué espacios eran necesarios y cómo hacerlo compatible con un entorno de montaña”.

El proyecto cuenta con una ayuda del programa de Mitigación y Adaptación al cambio climático. Actualmente, el patio está cubierto con caucho y será sustituido por un pavimento más suave elaborado con cortezas naturales. En esa zona también se instalarán nuevos juegos infantiles pensados para fomentar diferentes tipos de actividad física y convivencia.

Otra de las actuaciones será la ampliación del arenal, muy solicitado por los alumnos, y la pavimentación de un área específica para juegos con pelota. “El objetivo es sectorizar tres espacios y ampliar la vegetación en todo el recinto para conseguir zonas de sombra”, explicó el alcalde.

El diseño incluye una cubierta vegetal con plantas trepadoras que proporcionará sombra natural durante los meses más cálidos y contribuirá a mejorar la integración ambiental del conjunto.

El inicio de las obras está previsto durante los periodos vacacionales de este mismo curso, con una inversión aproximada de 80.000 euros.