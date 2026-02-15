Seis carreteras afectadas, árboles y muros caídos por el viento en Lleida

Los Bomberos de la Generalitat recibieron una treintena de avisos a causa del viento entre la tarde del viernes y la jornada de ayer en Lleida. Cuatro dotaciones trabajaron al caer el muro de una casa sobre el tejado de otra en Torrelameu. El aviso se recibió poco antes de las cuatro de la tarde en una vivienda de la calle Nou. Los efectivos retiraron los restos del muro y no hubo daños personales.

Se registraron rechas de viento de entre los 76 km/h en Lleida y Alguaire, y hasta los 152 km/h en Boí. Mientras, hubo varios avisos por desprendimientos en carreteras como la C-1412b en La Baronia de Rialb; en la C-147 en Esterri d’Àneu; en la N-230 en Soriguera, en la C-12 en Àger y en la C-13 en Camarasa y Talarn, donde se dió paso alternativo hasta que se despejó la calzada.

En Estaràs, en la Segarra, cayó el muro de una casa en la calle Major mientras que en Lleida ciudad hubo avisos por árboles caídos. En Pardinyes se precintó un parque infantil al caer un árbol en la plaza Josep Piñol. Cayeron árboles en el Passatge Onze de Setembre, en el Bosc Urbà de Cappont y en Parc de Gardeny. Solo en la Avinguda Pinyana un árbol dañó un vehículo estacionado.

Al mediodía cayó parte del enlucido del edificio Palace, por lo que se habilitó un paso seguro para los peatones y se instaló una red en la parte afectada para evitar desprendimientos. Asimismo, también se vieron afectados por el viento un rótulo de una farmacia en Príncep de Viana y en el tejado de una gasolinera cerca del cementerio.

Por la tarde hubo avisos por coches que no podían circular por la nieve en Alt Àneu y La Vall de Boí.