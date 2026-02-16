Continúa cortado un carril de la A-2 en la Segarra después de las obras de urgencia del fin de semana en Ribera d'Ondara

Un carril cortado en la A-2 en la Segarra este lunes por la mañana.Laia Pedrós

La autovía A-2 continúa con restricciones de tráfico a su paso por la comarca de la Segarra, concretamente en el término municipal de Ribera d'Ondara, donde permanece cerrado uno de los dos carriles en cada sentido a causa de las obras de urgencia realizadas durante el fin de semana.

Los trabajos han consistido en aplicar asfalto seco y reparar los tramos de calzada más deteriorados, con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores hasta que, a finales de marzo, puedan empezar las obras de mejora definitiva del trazado.

El alcalde de Cervera, Jan Pomés, ha explicado que “después de la intervención provisional, el nuevo pavimento necesita un periodo de secado y aseado antes de poder reabrir completamente los carriles, hecho que se espera que se pueda hacer a lo largo de esta misma semana”.

Pomés ha atribuido los incidentes del viernes pasado —que afectaron a una veintena de vehículos, una docena de los cuales con pinchazos y de otros con desperfectos en los bajos o en los cristales— a tres factores principales: la falta de mantenimiento durante años, las condiciones meteorológicas adversas de los últimos meses (con lluvias abundantes que han humedecido el firme y dos nevadas durante las cuales se aplicó potasa), y la presencia de fragmentos metálicos en la calzada, cuyo origen todavía se desconoce.

Aunque oficialmente ningún conductor ha presentado quejas ante la Paeria de Cervera, el alcalde ha confirmado que varios afectados y personas que se encontraron con las colas se han puesto en contacto con él para informar de los daños sufridos.

Pomés ha recordado que, después de tres años de reivindicaciones, en septiembre pasado se alcanzó un compromiso con el Gobierno para mejorar el último tramo de la A-2 entre Cervera y el límite con la provincia de Barcelona. Las obras, licitadas por el Ministerio de Transportes con una inversión prevista de 13,28 millones de euros, permitirán renovar el pavimento de los últimos ocho kilómetros pendientes —entre los puntos kilométricos 522 y 530— y culminarán la modernización integral de la autovía.

Este tramo, considerado el más deteriorado de toda Catalunya, soporta un tráfico de más de 22.000 vehículos diarios, un tercio de los cuales son camiones. Los vecinos denuncian que hace más de dos décadas que no se hacían mejoras significativas. Se prevé que los trabajos empiecen a finales de marzo y se alarguen hasta mediados de 2027.

Mientras tanto, la circulación continúa con retenciones y calzada restringida tanto al tramo de Cervera (sentido Barcelona, km 523–521) como el de Ribera d'Ondara (sentido Lleida, km 526–523).

Por su parte, el presidente del Consejo Comarcal de la Segarra, Ramon Augé, ha anunciado que este miércoles se celebrará un Consejo de Alcaldías, en el cual se prevé aprobar una declaración o moción conjunta de denuncia por reclamar nuevamente la ejecución definitiva de las obras de mejora de la A-2.