“Dejados de la mano de Dios”: El carril derecho de la A-2 entre Cervera y la Panadella sigue cortado a la espera que empiecen este lunes las obras de urgencia.

Publicado por Jordi Bonilla

Gran parte del tramo de la autovía A-2 entre Cervera y la Panadella siguió con el carril derecho de ambos sentidos cortado durante el día de ayer. La medida se aplicó tras los efectos de la lluvia del pasado viernes en el asfalto que contribuyó a deteriorar aún más la vía y que dejó como resultado pinchazos, cristales agrietados y algunas colisiones. Los vecinos de la zona que utilizan a diario la vía denuncian la peligrosidad del tramo y que se sienten “dejados de la mano de Dios” y urgen inversiones.

Hoy está previsto que empiecen los trabajos de urgencia para reparar los distintos socavones, tal como explicó el subdelegado del Gobierno central, José Crespín. Se decidió esperar dos días después de los incidentes para que el pavimento esté completamente seco. Aun así, ayer ya había algunos agujeros tapados y operarios haciendo tareas de revisión.

La reforma integral de la A-2 desde la capital de la Segarra hasta el límite comarcal no se iniciará hasta finales de marzo, quedando pendiente todavía la adjudicación de las obras, cifradas en 13,28 millones de euros. Anteriormente ya se hizo una actuación similar entre Fonolleres i Sant Pere dels Arquells.

Críticas de vecinos y alcaldes

Se trata de una parte de la autovía con un volumen muy elevado de tráfico diario y con mucho tráfico de vehículos pesados. Vecinos y alcaldes de la zona han criticado durante años la falta de mantenimiento. Desde hace tiempo muchos conductores optan por circular por el carril del medio para esquivar los desperfectos o se desvían por la N-II hasta Cervera, que consideran en mejor estado.

Con todo, no es la única vía que suscita quejas por los socavones en el pavimento y ayer se reproducían, por ejemplo, sobre el firme de la N-260 a la altura de El Pont de Bar, entre La Seu d’Urgell y Puigcerdà. ERC ha presentado una pregunta en el Senado, en la que denuncia el estado “deplorable” de la vía.