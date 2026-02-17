Aitona amplía el Fruiturisme hasta finales de marzo con visitas a 150 nuevas hectáreas de almendros en flor

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El municipio de Aitona, en el Segrià, ampliará este año la campaña de visitas guiadas a los árboles en flor hasta finales de marzo gracias a la incorporación de 150 nuevas hectáreas de almendros. Las visitas empezarán oficialmente el 6 de marzo, pero podrían adelantarse una semana si sigue soplando el viento y se mantienen las altas temperaturas, según ha indicado este martes la alcaldesa, Rosa Pujol.

El Fruiturisme de Aitona llega a la decimoquinta edición con la intención de superar a los 20.000 visitantes del año pasado, que estuvo marcado por las lluvias. Entre las novedades de este año está el estreno de rutas personalizadas en 4x4 para llevar a los visitantes hasta los mejores espacios de floración, un perfume exclusivo y una colaboración con el Magnífic Fest.