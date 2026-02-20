Aplazado un camping de cabañas en el bosque

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La comisión de Urbanismo de la Catalunya Central ha dejado en suspenso la aprobación definitiva de un alojamiento turístico singular en el Solsonès: un camping formado por cabañas en medio de un bosque en el término municipal de Biosca. Se trata de una iniciativa de la familia propietaria de la casa de turismo rural La Ribereta en terrenos forestales próximos a este establecimiento. Esta propuesta se enmarca en la tendencia conocida como glamping, en alza en los últimos años en las comarcas leridanas y basada en alojamientos peculiares en parajes naturales.

El proyecto se plantea en una finca de unas cuatro hectáreas de extensión en suelo rústico, donde se prevé la construcción de cuatro tipos diferentes de cabañas de madera, con superficies que oscilarán entre los 41 y los 76 metros cuadrados. Todas ellas deberán alzarse sobre pilares para compensar la pendiente natural de los terrenos del bosque, según consta en la documentación entregada a la comisión de Urbanismo. A estas construcciones deberá sumarse también un edificio de servicios y diferentes espacios reservados para la instalación de tiendas para acampar.

Pocos campings en la comarca

Los campings son actualmente escasos en la comarca del Solsonès. Solo dos de los sesenta que existen en Lleida están en esta comarca. El previsto en Biosca inició su tramitación ante la Generalitat en el año 2023. El ayuntamiento valoró entonces esta iniciativa de forma positiva, al considerar que puede contribuir a diversificar la economía local y a evitar la despoblación rural. Tres años después, está pendiente de la aprobación definitiva por parte de la comisión de Urbanismo de la Catalunya Central.