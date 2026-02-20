La presunta macroestafa de la agencia Ilertravel llega al juzgado

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La supuesta macroestafa de la agencia de viajes Ilertravel, que ha dejado a decenas de personas sin vacaciones pese a que habían abonado los viajes, en un caso que destapó SEGRE, ya ha llegado a los tribunales . Las siete parejas de Torregrossa que a finales de diciembre interpusieron la primera denuncia ante los Mossos d’Esquadra la ratificaron ayer ante el Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lleida Plaza 3 (antiguo juzgado de Instrucción 3).

Todos ellos lo hicieron al considerar que fueron víctimas de una estafa por parte de E.P.T., que tenía la sede principal de la agencia en la capital del Segrià.

Estas siete parejas interpusieron una denuncia el pasado 27 ante los Mossos acusándole de haberles estafado unos 21.000 euros de un crucero por el Mediterráneo para celebrar Fin de Año que partía ese mismo día del puerto de Barcelona. Lo habían contratado en septiembre y abonaron todo el viaje.

El dueño de la agencia dejó de contestarles y cuando se quedaron en tierra presentaron la denuncia. Este periódico hizo público el caso el 30 de diciembre . Ese mismo día, los Mossos detuvieron a E.P.T. tras presentarse en la comisaría de la policía catalana en Mollerussa.

Quedó en libertad con cargos con la obligación de presentarse ante el juzgado cuando fuera requerido.

Ese día, el investigado aseguró a este periódico que “todo se ha debido a un problema técnico de tesorería y estoy dando respuesta a los clientes para devolver el dinero”.

Paralelamente, salieron a la luz otros afectados, provocando un goteo de denuncias (ver desglose), con víctimas en todo el Estado. En las comarcas de Lleida, varias personas no pudieron hacer un viaje a Egipto el pasado septiembre, en el que era el primer vuelo desde el aeropuerto de Alguaire al continente africano.

Todos los afectados explican una misma manera de proceder del investigado. Tras abonarle el viaje (vuelos y estancia, entre otros), no les enviaba la documentación y dejaba de contestarles.

Ocho denuncias ante los Mossos y otros casos en el Estado

Los Mossos d’Esquadra acumulan un total de ocho denuncias contra E.P.T. por diferentes casos con decenas de afectados. Las dos últimas se presentaron en Tàrrega y en Esplugues de Llobregat, según informó ayer un portavoz policial.

Hay otras presentadas en Tàrrega, Les Borges o Barcelona. También se han interpuesto ante otros cuerpos policiales. Hay casos como el de seis personas de Madrid a los que se debe 10.000 euros por un viaje a Japón y Tailandia y que se quedaron en tierra.

También el de una veintena de personas, la mayoría de Cádiz, que contrataron un viaje para Navidades a Finlandia y solo acabaron teniendo el vuelo de ida. Tuvieron que pedir dinero prestado para poder alojarse y pagar el viaje de vuelta. Vecinos del Urgell se quedaron sin el dinero de un viaje a Disneyland París.