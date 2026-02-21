Aitona da el pistoletazo de salida a la campaña de la floración con un vermú multitudinario

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Aitona ha hecho una valoración muy positiva del primer vermú de la campaña de la floración, celebrado este sábado en una finca de melocotoneros del municipio. La actividad ha reunido a 60 personas llegadas de toda Catalunya, consolidando el interés creciente por el fruiturisme y por la experiencia de contemplar los campos en plena floración.

Los participantes provenían de municipios como Calonge, Castellbisbal, Olot, Bellvei, Vilanova i la Geltrú, la Bisbal del Penedès, Barcelona, Montgat, Calafell y Badalona, un hecho que demuestra el atractivo transversal de la propuesta. Durante el vermú, los asistentes también pudieron degustar una muestra de elaboraciones de productores locales, poniendo en valor la calidad agroalimentaria del territorio.

El teniente de alcalde, Eduard Martin, ha destacado que “este primer vermú ha sido un éxito tanto por la participación como por el ambiente que se ha respirado. Nos confirma que la floración de Aitona sigue generando expectación y que nuestro modelo de fruiturisme es una apuesta ganadora para dinamizar el territorio y dar a conocer el mundo agrario”.

Martin ha explicado que la climatología de este invierno ha provocado un adelanto de la floración, hecho que ha permitido disfrutar ya de los primeros campos teñidos de rosa. En este sentido, ha anunciado que las primeras visitas guiadas a los campos en flor tendrán lugar los días 28 de febrero y 1 de marzo a las 11.00 horas.

Desde el Ayuntamiento se acuerda de que las inscripciones para las visitas y actividades de la campaña se pueden formalizar a través de la web www.fruiturisme.info.