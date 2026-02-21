Manifestación en Tàrrega para cambiar la Ley del Menor: “No es posible que con 17 años si cometes un asesinato sólo te caigan ocho años”

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Hoy se cumplen seis meses de la muerte del joven de 18 años de Tàrrega. Coincidiendo con esta fecha, se está celebrando una manifestación en el municipio para reclamar un cambio en la ley del menor y exigir penas más duras en casos de asesinatos cometidos por menores de edad. El caso “no es posible que con 17 años si cometes un asesinato sólo te caigan ocho años”: clamor en Tàrrega para cambiar la ley del menor ha abierto un debate intenso sobre la legislación vigente.

Su madre, todavía golpeada por el dolor, asegura que estos meses han sido un auténtico calvario. “no está siendo fácil, a nivel emocional está siendo muy duro”, explica. La familia ha decidido transformar el luto en acción y encabeza una campaña para reclamar un cambio legislativo que consideran imprescindible.

El principal objetivo es revisar la normativa que establece que, en caso de que el autor del crimen sea menor de edad, la pena máxima pueda ser de ocho años de internamiento. “se tiene que dar un grito porque se tiene que hacer un cambio en la ley. No es posible que por el hecho de tener 17 años se cometa un asesinato y sólo te caigan como máximo 8 años de prisión”, denuncia a la madre. Considera que la legislación actual no es proporcional a la gravedad de algunos delitos y reclama un debate profundo al Congreso.

En paralelo, la familia ha impulsado una campaña de recogida de firmas. “Actualmente llevamos aproximadamente unas 62.000 firmas y estoy en contacto con familias que han sido víctimas de lo mismo”, explica. La iniciativa quiere unir voces de todo el Estado para reclamar modificaciones legales que eviten que otras familias vivan situaciones similares.

También se ha convocado una manifestación con el objetivo de visibilizar el apoyo social. “La idea de esta manifestación es hacer mucho alboroto para que cuando subimos a Madrid podamos llevar una buena base fotográfica que demuestre que somos muchos los que pensamos igual”, asegura. La madre insiste en que “se tiene que hacer un poco de ruido porque al final son cosas que nos pueden pasar en cualquier momento”.

Al recordar a su hijo, la voz se le rompe. “Al final mi hijo era un chico en el cual no le gustaban las injusticias, que siempre estaba para echar una mano y creo que si hubiera sido un amigo suyo la víctima estaría haciendo eso y más”.

A pesar de la dureza del proceso, mantiene la esperanza de que el momento actual sea propicio para impulsar cambios. “Ahora es un buen momento para hacer un cambio, ya sé que quizás todo no lo podremos cambiar, pero alguna cosa seguro que sí”. Y concluye con un mensaje claro: “Todo eso es para que las próximas familias que se encuentren en la misma situación no vivan la misma situación que nosotros”.