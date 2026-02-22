Aitona inaugura el nuevo mirador del Castell con una apuesta decidida por la recuperación patrimonial

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Aitona ha inaugurado este 22 de febrero el nuevo mirador del Castell de'Aitona con un acto institucional presidido por la alcaldesa, Rosa Pujol. La inauguración ha contado también con la presencia de la directora de los Servicios Territoriales de Cultura en Lleida, Montse Parra, así como de numerosos vecinos y vecinas del municipio. El acto pone punto final a un proyecto que ha permitido recuperar los accesos al recinto soberano del castillo y habilitar un espacio en la plataforma superior desde dónde se podrá contemplar tanto el interior del conjunto como el paisaje que rodea Aitona.

La actuación ha supuesto una inversión total de 71.184,49 euros, de los cuales 35.592,25 euros han sido subvencionados por el Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El proyecto inicial se modificó sustancialmente a raíz de los resultados de las excavaciones arqueológicas previas, adaptándose a los nuevos descubrimientos para garantizar la preservación del patrimonio. Les obras se han centrado en el recorrido de acceso hasta el recinto soberano, que se inicia al lado de la torre oeste y se resuelve mediante una escalera-rampa. Les visitas se podrán hacer directamente sobre el suelo saneado del recinto y, a la parte superior, el nuevo mirador queda protegido con una barandilla tanto en la escalera como en el sector suroeste de la plataforma.

La alcaldesa, Rosa Pujol, ha destacado el valor de una actuación que se ha ejecutado para “facilitar el acceso a la parte superior del castillo, desde donde se disfruta de una visión privilegiada del paisaje que rodea Aitona.” También ha remarcado que el proyecto se ha llevado a cabo “con el máximo respeto por la arquitectura original del conjunto patrimonial, utilizando materiales adaptados a un uso intensivo que garanticen la durabilidad, la seguridad y la integración paisajística”. Antes de iniciarse las obras, entre noviembre y diciembre de 2024, el castillo fue objeto de trabajos arqueológicos que aportaron nuevos datos sobre la torre noroeste, una pieza clave del sistema defensivo. Esta intervención recibió una subvención de 12.134,76 euros de la Generalitat, dentro de la línea de ayudas a la gestión del patrimonio arqueológico y paleontológico, mientras que el Ayuntamiento asumió el resto del presupuesto hasta un total de 21.719,50 euros.

La torre, situada estratégicamente al inicio de la rampa de acceso original y anexa al foso por el sector norte, conserva más de diez metros de altura y presenta un diámetro interno de 5,40 metros. Está construida con la técnica de opus emplectum, con sillares en las caras exteriores y un núcleo interior de piedra y mortero de cal. Los sondeos han confirmado que no había ninguna entrada a nivel del suelo desde el recinto del castillo, hecho que evidencia una planificación defensiva sofisticada. El Castillo de Aitona, una de las fortalezas más destacadas del Bajo Segre y del Segrià, con orígenes en los primeros años del siglo XII, ha sido testigo de varias etapas históricas, desde la época islámica hasta la Guerra Civil, y continúa así su proceso de recuperación patrimonial iniciado el año 2009.