Ayudas para cuando los reactores se apaguen

Al menos trece empresas leridanas se repartirán este año más de 4,4 millones de euros del fondo de transición nuclear, la línea de subvenciones que la Generalitat constituyó en 2024 para paliar el impacto económico que supondrá el cierre de las centrales de Ascó y Vandellós en los municipios de su entorno a partir de 2030. La cantidad asignada a Lleida forma parte de los 52,5 millones otorgados a 183 empresas de pueblos de esta provincia y Tarragona incluidos en el plan de emergencia (Penta) de las dos nucleares. Este dinero procede del impuesto que la administración catalana aplica a esta fuente de energía.

Las empresas adjudicatarias de estas subvenciones en Lleida tienen sede o actividad en alguno de los 19 municipios del sur del Segrià y Les Garrigues incluidos en la zona II del Penta. Son siete sociedades limitadas y media docena de cooperativas. La gran mayoría pertenecen al sector agroalimentario, pero también hay entre ellas firmas del sector audiovisual, de la ingeniería, la construcción y la maquinaria agrícola. Las ayudas otorgadas financian proyectos que suman una inversión de 7,5 millones de euros. Muchos de ellos buscan el crecimiento de empresas ya existentes, mientras que otros proponen la implantación de nuevas actividaes económicas en el territorio que engloba el plan de emergencias nuclear.

Los beneficiarios de estas ayudas han cobrado ya el 80% del importe concedido en concepto de adelanto, según explicaron fuentes próximas al proceso. Recibirán el 20% restante cuando justifiquen que han llevado a cabo los proyectos subvencionados. Pueden optar a estos fondos empresas y entes públicos en la mayoría de municipios incluidos en el Penta. Los ayuntamientos de los 19 pueblos leridanos en la zona II se repartieron cerca de 5 millones de euros en la primera convocatoria de estas ayudas, destinadas solo a entes locales. En la segunda se abrieron a empresas y ahora están en preparación las bases que regularán la tercera.