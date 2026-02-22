El Consejo de Seguridad contabiliza 64 incidentes en Ascó en seis años

El humo de la chimenea de la central nuclear de Ascó resulta visible desde Bovera, en Les Garrigues. - A. GONZÁLEZ

Actualizado:

La central nuclear de Ascó concentra un tercio de los sucesos notificados al CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) entre enero de 2020 y febrero de 2026: 64 de los 199 incidentes que recoge la web oficial de este organismo, encargado de la seguridad nuclear y la protección radiológica, han tenido su origen en uno de los dos reactores de esas instalaciones.

Ese volumen de incidencias supone un 32,16% del total. En el Estado operan cinco centrales que suman siete reactores: hay dos en Ascó y en Almaraz (Cáceres) y uno en Vandellós (Baix Camp), Cofrentes (Valencia) y Trillo (Guadalajara).

Casi todas son incidentes sin afecciones hacia el exterior de la central, aunque el listado incluye siete paradas no programadas de los reactores y otras nueve automáticas, varias de ellas debidas a “actuaciones de su sistema de protección”.

Un total de 41 de esos 64 incidentes notificados por vía oficial al CSN afectaron al primer reactor de la central de Ascó y uno al segundo, mientras que los 22 restantes afectaron a ambos generadores.

Al primero de esos reactores le quedan menos de cuatro años de vida útil, tras haber superado los cuarenta de actividad, mientras que al segundo, que superará a las cuatro décadas de funcionamiento el 1 de abril, le restan menos de cinco, según las certificaciones del fabricante, la empresa estadounidense Westinghouse.

“Ascó I inició su actividad el 10 diciembre de 1984, mientras que Ascó II lo hizo el 31 de marzo de 1986”, explica el CSN. “Ascó I tiene concedida la renovación de la autorización de explotación hasta el 2 de octubre de 2030, fecha de cese definitivo de explotación, mientras que para Ascó II se establece un plazo de renovación de diez años, hasta el 2 de octubre de 2031”, añade. Con esos plazos, Ascó I, propiedad al 100% de Endesa, habrá operado casi 46 años y Ascó II, 85% de Endesa y 15% de Iberdrola, más de 45. La vida útil de una central nuclear suele situarse en el entorno de los 40.

Los permisos de refrigeración de la CHE, renovados en 2024, vencen el 28 de febrero de 2049 o cuando “se produzca el desmantelamiento completo de la central”.