Exposición y talleres sobre brujería en la Alta Ribagorça

Un centenar de personas asistieron el pasado 14 de febrero a la inauguración del ciclo Malastrugança que organiza la biblioteca de El Pont de Suert, en el que se da a conocer la tradición mística en la Alta Ribagorça a partir de diferentes iniciativas. Una de ellas, la conferencia a cargo del historiador y divulgador Ignasi López Trueba, en la que se introdujo a los asistentes en la magia a lo largo de la historia en la que pudieron conocer quien la practicaba y con qué objetivo. Paralelamente, los asistentes pudieron visitar la exposición Caràcter llegendari: Identitats mítiques de la literatura oral pirinenca al Pont de Suert, centrada en figuras como las brujas de Els Prats d’Adons y de las Encantàries Esquives, que muestran la imagen impactante de personajes de leyenda a partir de la descripción que aparece en el libro Guia dels indrets mítics i llegendaris de la Ribagorça Romànica de Pep Coll.

El ciclo acabará el próximo viernes con un taller familiar sobre magia y misterio en el que se mostrará la parte mística de la recogida de la cera y las utilidades de las hierbas curativas.