La C-28 crecerá 4 metros en Sorpe

El proyecto de mejora de la C-28 abarca desde el punto kilométrico 58 al 59,55. - GENERALITAT

La conselleria de Territorio prevé ampliar el tramo de 1,5 kilómetros de la carretera C-28 en Sorpe, en Alt Àneu, instalando un voladizo de seis metros de anchura que discurrirá apoyado sobre pilonas ubicadas en el cauce del río Bonaigua en unos tramos y sobre taludes en otros, según indican el estudio informativo y el de impacto ambiental que desde este viernes y hasta el 25 de marzo se encuentran en fase de consulta pública.

El proyecto prevé dotar a la carretera en ese tramo de dos carriles de 3,5 metros de ancho, arcenes de 0,5 metros y una franja de firme de 0,75 antes de las cunetas, que estarán revestidas de hormigón. La actual mide “entre 5 y 6 metros”, y la proyectada, 9,5.

Los trabajos incluyen otras dos alternativas para mejorar este tramo de la carretera de la Bonaigua, “un conjunto de alineaciones curvas que aunque no sean demasiado cerradas son excesivas en número y definen un trazado demasiado sinuoso”.

Una consiste en excavar un túnel y otra en ensanchar la carretera excavando hacia la montaña y protegiéndola con taludes, aunque las conclusiones del estudio de impacto ambiental se inclinan claramente por los voladizos. El documento descarta, por su elevado impacto y su alto coste, de más de veinte millones de euros, la ejecución de la galería, una eventual solución que había estado sobre la mesa durante décadas.

“La mayor parte de los impactos identificados” en esa alternativa “se convierten en compatibles gracias a la aplicación de medidas preventivas y correctoras”, señala el documento, que añade que su ejecución “es compatible con los objetivos de conservación ambientales del entorno”, si bien implicará “un impacto residual por la afectación a la vegetación más cercana a la vía”.

Esa actuación de mejora permitirá en la práctica “aumentar el ancho de carril hasta 3,70 metros, para facilitar el paso de dos camiones en distinto sentido de circulación en este tramo de curvas de la C-28”, anota el estudio.