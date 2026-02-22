La Generalitat plantea utilizar ‘filtros verdes’ para depurar el agua residual de 400 pueblos

La carencia de plantas y de filtros de depuración de aguas residuales es habitual en el Pirineo leridano. - EDGAR ALDANA

La ACA (Agència Catalana de l'Aigua) plantea utilizar filtros verdes para depurar las aguas residuales de alrededor de 400 núcleos del Pirineo de Lleida que ahora mismo carecen de sistemas de saneamiento de sus vertidos urbanos.

Los responsables de la ACA han propuesto a la CHE incluir en el nuevo PHE (Plan Hidrológico del Ebro) la posibilidad de implantar en las pequeñas localidades leridanas de la cuenca del Ebro, que se concentran en la montaña leridana, “sistemas de tratamiento primario”, es decir, procesos de sedimentacion y filtración en terrenos con árboles como chopos y sauces, sin descartar una ligera sedimentación previa por decantación.

“Resulta interesante buscar soluciones que permitan seguir atendiendo el saneamiento de los núcleos de pequeña dimensión”, señala la alegación de la ACA a los documentos básicos del PHE. La agencia considera “interesante plantear unos objetivos que permitan conseguir la mejora del medio hídrico a un coste compatible con el acometimiento de los grandes retos que tiene planteados el sector del saneamiento”.

Se trata, en definitiva, de buscar una solución para una ecuación compleja: cumplir los reiteradamente incumplidos objetivos ambientales cuando la UE eleva las exigencias, y hacerlo con una factura asumible para las arcas públicas y un ciudadano que se sitúa como principal pagano por el principio de la recuperación de costes.

La ACA tiene localizados como pendientes de disponer de sistema de saneamiento 512 núcleos de menos de mil habitantes equivalentes, un concepto en el que un vecino corresponde a una unidad, un cerdo a tres, una vaca cuatro y un restaurante, medio por cada comensal diario. Más del 90% de esas localidades, 473, no llegan a 500 habitantes equivalentes; y algo más de la mitad, 260, están por debajo de cien.

La agencia plantea revisar la parte normativa del PHE para modificar el “nivel de tratamiento requerido” en las depuradoras “planificadas en la cuenca del Ebro, haciendo énfasis en las de menos de mil habitantes equivalentes”.

“La CHE no contempla autorizaciones de vertido para este tipo de instalaciones en la parte catalana de la cuenca del Ebro”, explicaron fuentes de la ACA, que reclama tener en cuenta esta “solución para casos singulares” que “se están estudiando”.

“El objetivo es hacer sostenibles las instalaciones tanto desde el punto de vista de la inversión como de los posteriores costes de operación y mantenimiento”, anotaron las mismas fuentes, que estiman que “podrían acogerse a este tipo de tratamiento alrededor de unas 400 pequeñas depuradoras para núcleos de menos de 500 habitantes”, todos en Lleida.

Europa aumenta las exigencias con la depuración

La directiva 2024/3019 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, ya vigente en su parte fundamental, ha endurecido las exigencias en esta materia al reducir de 2.000 habitantes equivalentes a mil la obligación de depurar los vertidos de los núcleos urbanos. Esa directiva, no obstante, “no establece un nivel de tratamiento concreto y de acuerdo con la capacidad de asimilar el vertido del agua tratada”, lo que ha llevado a la ACA (Agència Catalana de l’Aigua) a proponer una serie de condicionantes para aplicar los “sistemas de tratamiento primario”. Estas serían un caudal de vertido bajo, inferior a 100.000 litros diarios, y la garantía de que su emisión no va a afectar a masas de agua, ni superficial ni subterránea, ni tampoco a puntos de extracción de agua para el consumo humano, zonas de baño o actividades de acuicultura. La ACA recuerda en su alegación que la directiva van a aumentar las necesidades financieras del sistema de saneamiento, en el que ya “la conservación y mejora de las grandes infraestructuras en servicio reclaman la mayor parte del presupuesto disponible en inversión”.