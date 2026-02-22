Mejora de las playas de la cola de Sant Antoni

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Tres empresas optan a ejecutar el proyecto de mejora de la cola del pantano de Sant Antoni en La Pobla de Segur con una inversión que ronda los 90.000 euros, según explicó el alcalde, Marc Baró. Contempla habilitar un acceso al embalse y un embarcadero para barcas sin motor, además de un área para contemplar las vistas del pantano. Todo se hará inspirado en la tradición de los raiers, indicó Baró.

Se trata de un subproyecto denominado La Pobla de Segur: Natura i Turisme Actiu Sostenible incluido en el Pla Territorial de Sostenibilitat Turística de Catalunya y financiado íntegramente por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea-Next Generation. Se actuará en la zona del Passeig 1 d’Octubre y en la orilla del embalse de Sant Antoni a la altura de la zona de baño de Sant Joan de Vinyafrescal. Con esta mejora se busca recuperar un espacio verde degradado con una ubicación privilegiada para el disfrute de la población local y visitante mediante actuaciones que incentiven la restauración ambiental del bosque de ribera y la mejora de la oferta turística sostenible de La Pobla de Segur.

Este proyecto se suma a la construcción de la nueva pasarela peatonal sobre el río Flamisell que comunicará el Passeig 1 d’Octubre y el Parc dels Raiers. Costará más de 350.000 euros y se beneficiará de ayudas de la UE, ya que forma parte del plan de sostenibilidad turística del municipio, subvencionado en el año 2022 con 2,1 millones de euros de los fondos europeos.

Precisamente, el martes 24 se procederá al rescate de peces por parte de los Agentes Forestales para comenzar las obras de construcción de los pilones que soportarán esta pasarela sobre el Flamisell.