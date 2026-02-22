Ponts inaugura una nueva Ruta Turística por el Centro Histórico en el marco de Lo Rancho

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Ponts ha inaugurado esta mañana la nueva Ruta Turística por el Centro Histórico, una iniciativa incluida dentro del plan de promoción turística impulsado en octubre de 2024 con el objetivo de dinamizar y dar a conocer el patrimonio local. La actividad, integrada en la programación cultural de la 151.ª edición de Lo Rancho, ha reunido a un numeroso grupo de participantes que han podido estrenar el nuevo itinerario señalizado y descubrir de primera mano los atractivos del casco antiguo.

Bajo el lema “Ponts, caminos de agua y de piedra”, la propuesta ofrece un recorrido autoguiado que pone en valor el patrimonio arquitectónico, la historia y la vitalidad comercial que han marcado la villa a lo largo de los siglos. El itinerario se inicia en el Passeig de Ponts y enlaza con espacios emblemáticos como la Plaça del Planell, la calle Major con sus porches, la iglesia de Santa Maria o el Pou de Gel, incorporando a cada parada elementos interpretativos que contextualizan la historia local y refuerzan la identidad del municipio.

La ruta incorpora también varias novedades tecnológicas, como vistas 360º de algunos monumentos que permiten la visita virtual cuando los espacios están cerrados, así como un panel interpretativo delante de la plaza de la iglesia con panorámicas sobre el río Segre. Además, conecta con los senderos que conducen a la canónica de Sant Pere de Ponts, una de las joyas del románico catalán, mediante tres itinerarios señalizados para hacer a pie. La incorporación de códigos QR a lo largo del recorrido permite ampliar contenidos en cuatro idiomas y adaptar la visita al ritmo de cada usuario. El proyecto ha contado con el apoyo del Museo de la Noguera, en el marco del programa de El Museu de Suport Territorial, garantizando el rigor técnico y patrimonial de los contenidos.

La jornada se cerrará esta tarde, a las 18.00 horas, en la Sala 1 de Octubre, con el concierto La Dharma a un pam de Companyia Elèctrica Dharma, en formato acústico y de proximidad, con los músicos situados a pie de pista y rodeados por el público. El espectáculo pondrá el colofón cultural a una semana en que Ponts ha combinado gastronomía, tradición, patrimonio y música, reforzando el carácter transversal de Lo Rancho. Con esta inauguración y el concierto de clausura, el municipio cierra oficialmente la 151.ª edición de la fiesta proyectándola hacia el futuro y situando el patrimonio como eje estratégico de su desarrollo cultural y turístico.