INFRAESTRUCTURAS
Reabren la carretera del Baix Segre tras tratar el firme en Aitona
Carreteras de la Generalitat cerró al tráfico el carril derecho de la carretera del Baix Segre, la LV-7041, en dirección a Aitona para analizar el estado del firme tras registrarse cuatro accidentes de vehículos en este tramo. Los técnicos han comprobado que se debió a un vertido de gasoil, por lo que se recogieron varios avisos de que el pavimento resbalaba. Se ha aplicado un tratamiento en el firme y la carretera se reabrió el viernes tras llevar a cabo varias comprobaciones.