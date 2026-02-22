Reabren la carretera del Baix Segre tras tratar el firme en Aitona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Carreteras de la Generalitat cerró al tráfico el carril derecho de la carretera del Baix Segre, la LV-7041, en dirección a Aitona para analizar el estado del firme tras registrarse cuatro accidentes de vehículos en este tramo. Los técnicos han comprobado que se debió a un vertido de gasoil, por lo que se recogieron varios avisos de que el pavimento resbalaba. Se ha aplicado un tratamiento en el firme y la carretera se reabrió el viernes tras llevar a cabo varias comprobaciones.