Visita inclusiva al museo del queso de La Seu

El Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de La Seu celebró ayer la primera de las dos visitas guiadas que ha preparado para este mes en el marco del proyecto cultural e inclusivo El formatge que ens uneix, una iniciativa que reafirma el compromiso del ayuntamiento de La Seu con la cultura accesible y la transformación social, según el consistorio. La actividad, a la que asistieron cerca de una treintena de personas, la mayoría de ellos vecinos de la comarca del Alt Urgell, la llevaron a cabo usuarios de la Fundació Integra Pirineus y del Club Social El Picot. Ambas entidades trabajan con personas en riesgo de exclusión social, con especial atención a personas con discapacidad intelectual y/o trastorno de salud mental. Los asistentes pudieron descubrir el mundo del queso desde una mirada diversa i enriquecedora.