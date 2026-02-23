Aitona estrena un mirador en el Castell

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Aitona inauguró ayer, como acto previo a la campaña de visitas del Fruiturisme, el nuevo mirador del Castell, al que asistieron un centenar de personas para disfrutar de las vistas. La actuación, con una inversión de 71.200 euros, de los que la Generalitat ha aportado 35.500, ha permitido recuperar los accesos al recinto y habilitar una plataforma superior desde la que contemplar el paisaje del entorno. El proyecto se adaptó a las excavaciones arqueológicas previas y se ha ejecutado con respeto por la arquitectura original. Los trabajos arqueológicos llevados a cabo en la fortificación aportaron nueva información sobre la torre noroeste, pieza clave del sistema defensivo en la zona del Baix Segre. En el Castell d'Aitona, datado del siglo XII, se ha llevado a cabo una continuada labor de recuperación y conservación desde 2009.