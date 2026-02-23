Desmantelada una banda de ladrones que cometía robos en la provincia de Lleida y vendía los objetos sustraídos a través de internet

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado un grupo criminal dedicado a cometer robos en la demarcación de Lleida para después comercializar el botín a través de plataformas digitales de compraventa. Entre el 11 y el 16 de febrero, agentes de la Unidad de Investigación de Mollerussa, con el apoyo decisivo de la comisaría de Caldes de Montbui, arrestaron a tres hombres y una mujer de entre 22 y 35 años que habrían perpetrado al menos cinco asaltos, a pesar de residir en el Vallès Oriental.

Según ha explicado la policía catalana, la investigación arrancó a mediados de 2025 cuando los agentes detectaron que un hombre residía en una vivienda de Arbeca desde donde orquestaba los robos en la zona. Su pareja se encargaba de vender los objetos sustraídos mediante portales de internet especializados en segunda mano. Este modus operandi les permitió mantener la actividad delictiva durante más de un año, distribuyendo el material robado sin despertar sospechas iniciales entre compradores de varias localidades catalanas.

El primer golpe registrado se produjo en enero de 2024, cuando los propietarios de una explotación agrícola de Arbeca denunciaron el forzamiento de un almacén y la sustracción de una motocicleta y varias herramientas. Tres meses después, la banda se centró en una nave industrial de Lleida donde previamente se había desmantelado una plantación de marihuana, apropiándose de cuadros eléctricos y lámparas de led que tenían valor en el mercado de reventa.

Escalada delictiva con incendio incluido

En agosto del mismo año, el grupo intensificó sus acciones con un asalto a un domicilio de Arbeca. Robaron herramientas, joyas y 800 euros en efectivo después de forzar el acceso a la vivienda. Ya en 2025, concretamente en mayo, un tercer integrante del grupo quemó un vehículo previamente sustraído también en Arbeca que se encontraba estacionado en un parking público de les Franqueses del Vallès. Los investigadores sospechan que el incendio pretendía eliminar cualquier rastro o huella que pudiera vincularlos con el robo, aunque las llamas afectaron a otros vehículos aparcados al lado.

Plataformas digitales como canal de distribución

El análisis de los investigadores reveló que numerosos objetos robados aparecían publicados en portales de compraventa de artículos de segunda mano en internet. Esta metodología les proporcionaba una salida rápida para el material sustraído, accediendo a compradores de todo el territorio sin necesidad de redes físicas de receptación tradicionales. Las gestiones policiales permitieron acreditar la participación directa de dos personas del grupo en estas transacciones comerciales ilícitas.

Operación policial coordinada entre demarcaciones

Con la investigación completada, los agentes de Caldes de Montbui, que habían colaborado activamente durante todo el proceso investigador, ejecutaron las detenciones de manera coordinada. Los cuatro arrestados pasaron a disposición judicial en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Granollers, donde se tendrán que enfrentar a los cargos por delitos contra el patrimonio y, presumiblemente, por incendio.