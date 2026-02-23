El trazo negro de Goya, Guinovart y García-Alix

La exposición en el Petit Espai del Espai Guinovart se puede visitar hasta el 7 de junio. - LAIA PEDRÓS

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Espai Guinovart de Agramunt inauguró ayer la exposición El traç negre: Genealogies a l’Ombra, una propuesta que busca establecer un vínculo, a través de un “trazo negro”, entre la obra de Goya, Guinovart y García-Alix, pese a las evidentes distancias temporales y estilísticas que separan a los tres artistas.

Maria Guinovart, presidenta y directora de la Fundació Espai Guinovart, explicó que “más allá de rendir homenaje a Goya, esta exposición pone de manifiesto que cualquier herramienta puede servir para expresar una misma mirada: en el caso de García-Alix, la cámara; en el de Guinovart, la pintura; y en el de Goya, el grabado”.

Guinovart destacó que “los tres dieron voz a la gente del pueblo” y subrayó que “los blancos y negros de la exposición son increíbles”. Los artistas los utilizaron no como una ausencia del color, sino como una herramienta para intensificar el drama, la textura y la verdad”.

La hija de Josep Guinovart definió cada una de las piezas seleccionadas como “un pequeño bombón”.

La muestra puede visitarse hasta el 7 de junio en el Espai Guinovart de Agramunt.