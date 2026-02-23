Obras de restauración de dos ‘torricons’ en el parque de Sant Eloi

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega ha iniciado la restauración de dos ‘torricons’ del parque de Sant Eloi para corregir las patologías y el deterioro de los elementos estructurales por el paso del tiempo y la degradación de los materiales. En concreto, se trata de los dos ‘torricons’ de la vertiente sudeste y suroeste. La restauración ha comenzado con una campaña de excavaciones arqueológicas y continuará con la renovación de una de las cubiertas, además de sanear humedades y subsanar las afectaciones.

La empresa Arcovaleno Restauro SL es la encargada de ejecutar las obras por importe de 130.902 euros y está previsto que los trabajos duren 9 meses. La actuación cuenta con una aportación de 100.695 euros procedente del programa 2% Cultural. La cantidad restante será asumida por el ayuntamiento de Tàrrega.

El proyecto se suma al que ya se llevó a cabo en el 2021 a través del mismo programa (entonces 1,5% Cultural) en el conjunto arquitectónico de la fortificación de Sant Eloi. En ese momento, se actuó sobre todo en el torricón este, que se encontraba muy deteriorado. Los tres ‘torricons’ forman parte de la fortificación situada en la explanada de la ermita del parque y su construcción se inició en 1872 en el marco de la Tercera Guerra Carlista.