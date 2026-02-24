Cae una banda acusada de cuatro robos en Arbeca y uno en Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Unidad de Investigación de los Mossos d’Esquadra de Mollerussa detuvo del 11 y el 16 de febrero a tres hombres y una mujer de entre 22 y 35 años que residen en el Vallès Oriental acusados de formar parte de un grupo criminal dedicado a vender por internet los objetos que ellos mismos robaban. Les imputan cinco robos en la demarcación, cuatro de ellos en Arbeca.

El primero de los robos se produjo a principios de 2024 cuando robaron en un almacén de Arbeca y se llevaron una moto y herramientas. Tres meses después habrían sustraído cuadros eléctricos y lámparas de led de una nave en Lleida en la que días antes los Mossos habían desmantelado una plantación de marihuana. Los otros tres robos también fueron en Arbeca, en una casa, de donde sustrajeron herramientas, joyas y 800 euros, un coche —que apareció quemado días después en Les Franqueses del Vallès- y una furgoneta. Muchos de los objetos robados estaban puestos a la venta en plataformas de compraventa de objetos de segunda mano de internet.