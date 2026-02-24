Diez años de Festival del Joc, que espera llegar a 14.000 visitantes

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El Festival del Joc del Pirineu llega a los 10 años y lo hace con la perspectiva de continuar creciendo en espacios y actividades. La programación se alargará este año más de seis semanas, el doble que en ediciones anteriores. Las primeras actividades están previstas para el 9 de marzo y las últimas, el 26 de abril, aunque los actos centrales están previstos entre el 27 y el 29 del mes que viene.

Los directores del Festival, Pablo Giménez y Marc Travé, explicaron que la asistencia de este año se prevé “de récord” y quieren superar los 14.000 asistentes, teniendo en cuenta que en las dos últimas ediciones han crecido en más de 2.000 participantes cada año. En la edición del 2025 contabilizaron 12.745 personas.

Con un evento plenamente consolidado, los organizadores han propuesto al ayuntamiento dedicar una calle a la creadora del Monopoly, Elizabeth Magie. Ayer anunciaron que impulsarán una recogida de firmas los días del certamen para conseguir adhesiones a la propuesta. Con el objetivo de dar visibilidad a Magie, el Festival del Joc ha preparado una muestra, que se estrenará el 27 de marzo, con el objetivo de divulgar su labor.

Novedades

Entre las novedades de esta edición destaca la incorporación del Hotel el Castell de Ciutat como espacio de actividad. Acogerá partidas de estrategia en el castillo antiguo. Amplían también el radio de las visitas escolares y este año será el propio festival que se desplazará hasta Oliana para facilitar la participación de sus alumnos. Por primera vez se organizaran actividades con los usuarios de la Llar de Sant Josep. El Ateneu de l’Alt Urgell se estrenará como espacio de juego nocturno. La teniente de alcalde de Promoción Económica, Gemma Tó, dijo que el festival se ha convertido en “evento de referencia a nivel mundial”, “como una ventana al territorio y un espacio singular”. Los Premios Catalunya incorporan la categoría de mejor juego de rol en catalán.