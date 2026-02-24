El nuevo centro de salud mental de la Seu d'Urgell recibirá pacientes de Lleida y Andorra

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El centro de salud mental del Alt Pirineu i Aran, que se está construyendo en las antiguas instalaciones del Seminario Diocesano de La Seu d’Urgell, entrará en funcionamiento en enero del 2027 y recibirá tanto a pacientes del Pirineo leridano como de Andorra. Así lo explicó ayer el director gerente de la Fundació Hospital Sant Boi, el doctor Joan Orrit, que se encargará de la gestión del centro, bautizado como Centro de Salud Mental Sant Lluís.

Orrit explicó que, de las 97 plazas de ingreso que tendrá el nuevo recurso asistencial, 59 de ellas entrarán en servicio en enero. De estas, añadió, 44 estarán reservadas a pacientes de Andorra, y las 15 plazas restantes serán concertadas con el CatSalut de la Región Sanitaria del Alt Pirineu i Aran. “No cerramos la puerta a nadie, pero mayoritariamente los pacientes serán del Alt Urgell, de la Cerdanya y del Pallars”, apuntó.

L’arquebisbe d’Urgell va fer una visita d’obres divendres passat. - BISBAT D’URGELL

En una segunda fase, el Seminario albergará otras 18 plazas de ingreso hospitalario, también concertadas con el CatSalut, e incorporará una llar-residencia con 15 plazas, en este caso concertadas con el departamento de Derechos Sociales. Serán para “personas con problemas de salud mental pero ya estabilizadas y que no disponen de un recurso familiar”, explicó Orrit.

El secretario general del Bisbat d’Urgell, David Codina, destacó que el nuevo centro trabajará con un “modelo que potenciará los vínculos con la comunidad, para que los pacientes se integren con el tejido asociativo” de la capital del Alt Urgell. Para ello, destacó, la ubicación “es estratégica, cerca del centro y, sobre todo cerca de la zona polideportiva, y con un edificio abierto que favorezca un diálogo con la ciudad”.

La planta baja de las cuatro que tiene el edificio se destinará como espacio Ágora, con una unidad funcional de rehabilitación ambulatoria, abierta, para que pacientes de fuera puedan asistir sin cita previa, con duchas y otros recursos. La primera planta será la atención infanto-juvenil, y las dos superiores se destinarán a la hospitalización de adultos.

Las obras empezaron a finales de 2024. La superficie construida a rehabilitar es de 5.800 metros cuadrados y otra exterior de 4.900, que dispondrá de campo de futbol y otros equipamientos. El nuevo centro evitará desplazamientos fuera del Pirineo, principalmente a Lleida y Barcelona. La inversión supera los trece millones de euros y procede de recursos del Bisbat d’Urgell a través de la Fundació Llar Cristiana-Maria Maestre.