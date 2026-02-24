La recogida de basura puerta a puerta crece y llegará al 30% de los leridanos en 3 meses

La recogida de basura puerta a puerta crece este mes con nuevos municipios que adoptan este sistema y llegará en los próximos tres meses a tres de cada diez habitantes de la provincia de Lleida. Juncosa, Bellaguarda, Bovera y Els Torms la estrenaron ayer, tal como hicieron la semana pasada las primeras poblaciones que la aplican en el Pallars Jussà: La Pobla de Segur, Salàs, Talarn y El Pont de Claverol. Está previsto que hoy se inaugure en Bellpuig, el único municipio del Urgell que no la hacía. Doce municipios más en Les Garrigues se incorporarán a la recogida a domicilio entre marzo y junio. En todos los casos, el objetivo es mejorar los índices de reciclaje respecto a la recogida con contenedores en las calles.

Según fuentes del consell comarcal de Les Garrigues, la nueva ruta de recogida domiciliaria incluye a 1.200 viviendas. El 16 de marzo se estrenará otra ruta que incluirá Els Omellons, L’Espluga Calba, Fulleda, Tarrés, Vinaixa, El Vilosell y La Pobla de Cérvoles, con 1.700 viviendas, mientras que el día 30 de marzo comenzará a funcionar otra que recorrerá L’Albi, Castelldans, El Soleràs, Granyena y El Cogul (que ya recogía por su cuenta la basura a domicilio). Les Borges Blanques será la última en añadirse en junio, mientras que L’Albagés es el único municipio de la comarca que ha renunciado a hacerlo en favor de una recogida propia que incorpora inteligencia artificial.

A partir de hoy, todo el Urgell recogerá basura puerta a puerta con la incorporación de Bellpuig, donde la empresa concesionaria del servicio, Jaume Oró SL, empezo a retirar ayer los más de 300 contenedores que había en las calles. En 17 de los 20 municipios de la comarca este sistema se aplica sólo a los residuos orgánicos y no reciclables (resto), mientras que los demás siguen depositándose en contenedores en la vía pública. Bellpuig será una excepción al recoger a domicilio las cinco fracciones: orgánica, envases, papel y cartón, vidrio y resto. También lo hace así Verdú, mientras que Castellserà aplica este procedimiento a todos los desechos excepto el vidrio.

Los nueve municipios que adoptan este mes la recogida puerta a puerta y los doce que lo harán hasta junio se sumarán a los 72 que la aplicaban ya en el Segrià, Les Garrigues, la Segarra, el Solsonès, el Urgell y el Pallars Sobirà. Entre todos suponen una población de más de 136.000 habitantes, el 30% de los habitantes de la provincia, segun los últimos datos del Institut d’Estadística de Catalunya.

Está previsto que la recogida a domicilio siga aumentando. El consell del Pallars Jussà plantea extenderla a más municipios de la comarca, si bien no establece fechas para completar el despliegue. En Aran, el Conselh Generau ha adjudicado una recogida que combinará puerta a puerta en los valles y contenedores en el resto de pueblos.

Oposición en La Pobla de Segur y alternativas en otras comarcas

La recogida de basura puerta a puerta ha chocado en La Pobla de Segur con el rechazo de numerosos vecinos. Estos hicieron patente su oposición en una manifestación que reunió a cientos de participantes el domingo. La plataforma convocante ha organizado también caceroladas por las noches y prevé recurrir la nueva recogida ante los tribunales. Frente al avance de la recogida a domicilio, otros municipios y comarcas han optado por contenedores bajo llave. Es el caso de la Noguera y del norte del Alt Urgell, así como parte del Segrià y Aran.