Licitan el proyecto del nuevo CAP de Alpicat: el edificio tendrá 2.400 metros cuadrados y costará unos 6,4 millones de euros

La empresa pública Infraestructuras.cat ha publicado el concurso para la redacción del proyecto del nuevo Centro de Atención Primaria (CAP) Alpicat que se tiene que construir en la confluencia de las calles Enric Granados y Sardana, en un terreno cedido por el ayuntamiento.

El nuevo edificio, que sustituirá al CAP actual, tendrá una superficie de 2.400 metros cuadrados y crecerá en consultas, salas de tratamiento y extracciones, así como en espacios de reunión o para hacer acciones grupales. Se ampliará también el área destinada a las urgencias y la de atención al ciudadano, entre otros, que mejorarán la funcionalidad del centro y las condiciones de trabajo de los profesionales.

Según Salud, este dimensionado de las instalaciones permitirá ofrecer una mejor atención a la población actual de la ABS Lleida Rural Nord, que en 25 años ha aumentado un 61%, pasando de 16.425 personas en 2001 a las 26.458 actuales. Corresponden, además de Alpicat, a los municipios de Albesa, Alcoletge, Alpicat, Benavent de Segrià, Corbins, la Portella, Rosselló, Torrefarrera, Torre-serona, Vilanova de la Barca y Vilanova del Segrià, que mantendrán sus consultorios locales.

El actual centro de atención primaria se construyó en 2.000 y se ha quedado pequeño para acoger el equipo actual de profesionales. La ampliación de la cartera de servicios en los últimos años ha comportado también la incorporación de nuevos roles profesionales que realizan actividad en el centro, como trabajadores sociales, personal de gestión y servicios, gestores de cronicidad, referente de la gestión de residencias, referente de bienestar emocional, dietista-nutricionista, fisioterapeuta, higienista bucodental y el equipo de salud mental.

El coste aproximado de la nueva construcción será de unos 6,4 millones de euros más equipamiento. La previsión es que el proyecto se adjudique en 6 meses.