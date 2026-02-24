Los vecinos pueden escoger hospital

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Los vecinos de los municipios de Montellà i Martinet y de Lles de Cerdanya, ambos situados al límite de la comarca de la Cerdanya leridana y el Alt Urgell, pueden escoger desde la semana pasada el hospital donde quieren ser atendidos. Su centro de referencia hasta hace apenas 7 días era la Fundació Sant Hospital de La Seu, pero ahora también pueden optar por el Hospital Transfronterizo de la Cerdanya, en Puigcerdà.

Esta era una de las principales reivindicaciones de los vecinos de ambos municipios. Cuando un paciente es atendido en el centro médico de La Seu y necesita ser derivado, el centro habitual es el Arnau de Vilanova, en Lleida. En cambio, cuando la visita es en el centro de salud de Puigcerdà, la derivación es hacia el hospital de Manresa, más cercano.

La alcaldesa de Montellà i Martinet, Roser Bombardó, explicó que “por proximidad y por movilidad, muchos vecinos prefieren ir hacia Puigcerdà por si luego hay una derivación”. “Los que quieran continuar en La Seu, podrán hacerlo”, apuntó. Bombardó explicó que en los últimos meses han mantenido reuniones con la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran para solicitar el cambio de sistema. Asimismo, añadió, las pruebas complementarias (diagnóstico de la imagen) solicitadas por el médico de familia de la zona “podrían también realizarse en el hospital escogido por el paciente en un plazo corto de tiempo”. “Por ahora siguen en La Seu, pero trabajamos con la región sanitaria para desencallar también esta posibilidad”, concluyó. Los ayuntamientos de la zona habían detectado que algunos residentes habían llegado a empadronarse en casas de familiares de otros municipios para poder visitarse en el hospital de Puigcerdà.