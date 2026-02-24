Piensos Costa invertirá 60 millones en el club de golf Bonmont de Montroig

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Costa Foods, el grupo empresarial agroalimentario con sede en Fraga (Baix Cinca), prepara una inversión de 60 millones de euros para relanzar Bonmont, el complejo deportivo y turístico que adquirió a comienzos de 2025 en dos operaciones que sumaron un desemboso de en torno a diez millones de euros.

Según adelantó Diari de Tarragona, el plan del grupo fragatino, que ya opera en el sector hotelero en el Pirineo de Huesca, consiste en reabrir el complejo el año que viene, y eso incluye finalizar las obras del hotel, un establecimiento de cinco estrellas que dispone de 135 habitaciones y de un área de spa, y completar su equipamiento. Cadenas como Sheraton y Westin lo intentaron antes de la pandemia, pero acabaron desistiendo del proyecto.

Se trata del único hotel con campo de golf de la Costa Daurada, aunque la instalación deportiva requiere una fuerte inversión en acondicionamiento después de siete años de desuso. Los nuevos propietarios proyectan, según informó el diario tarraconense, construir una depuradora de aguas residuales para regar el campo de golf.

El proyecto definitivo, que se presentará en abril, está vinculado con otro de promoción de la Costa Daurada, a la que la Generalitat quiere llevar en 2031 la Ryder Cup, el torneo que lleva un siglo enfrentando a EEUU y Europa.

El grupo fragatino ha cerrado varias operaciones corporativas en las últimas semanas, en las que ha aumentado hasta los dos tercios del accionariado su participación en la SD Huesca (suma un 96% con el zaragozano grupo Arqa) al convertir en capital un préstamo participativo. La semana pasada se hizo con un 52,6% de las acciones de la cárnica Esfosa (Escorzador Frigorífic d’Osona), de Vic, tras adquirir la participación de Grupo Jorge. En abril anunció una inversión de 986 en Clave, el Centro Logístico Agroalimentario del Valle del Ebro, en Villamayor de Gállego.