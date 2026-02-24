Quejas por ruidos e incivismo de okupas en dos pisos de un bloque en Juneda

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Vecinos de la calle Font del Gat de Juneda han expresado su malestar por el incivismo de dos familias de okupas que hace más de dos semanas se instalaron en sendas viviendas de un bloque de pisos. Aseguran que ponen música alta hasta la madrugada y que han pinchado la luz y el agua. Esta última conexión sin permiso provoca goteras en paredes y humedades en el parking, según los vecinos.

El bloque es propiedad de la Sareb y está formado por una decena de viviendas. En algunas hay inquilinos tienen con contratos del alquiler social. En otras, los habitantes han okupado viviendas pero, aunque no tienen contratos de arrendamiento, pagan suministro eléctrico y agua. En al menos dos pisos, los okupas se han conectado sin permiso a la red eléctrica y de agua. Este es el caso de las familias objeto de quejas, llegadas de Valencia.

Los vecinos afirman que no han tenido problemas con el resto de habitantes, sean arrendatarios o okupas. En cambio, afirman que los llegados hace semanas desmantelan las viviendas y venden objetos como radiadores. Las mismas fuentes señalaron que se ha solicitado asesoramiento a los Mossos, al corriente del caso, y también se ha informado al ayuntamiento.

Por su parte, fuentes de Endesa indicaron que el pasado septiembre ya cortaron conexiones eléctricas irregulares, aunque en algunos pisos las han restablecido. La compañía prevé una nueva intervención a corto plazo con la presencia de los Mossos. Este diario no pudo contactar ni con la Sareb ni con el consistorio.