La RL3 tendrá 3 frecuencias diarias más con la cesión de la línea de Rodalies a FGC

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Govern ha aprobado la actualización del acuerdo de que permite a Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) prestar el servicio ferroviario de las líneas de Rodalies RL3 y RL4 a través de FGC Raíl. Esta decisión supone un incremento de tres circulaciones diarias al RL3 y la ampliación del servicio hasta Terrassa, consolidando Ferrocarriles como principal operador de transporte ferroviario en las Tierras de Ponente, donde ya operaban las líneas RL1 y RL2 entre Lleida y La Pobla de Segur.

La actualización recoge la extensión del servicio de la línea RL4 desde Manresa hasta Terrassa, que desde hace más de un mes, a pesar de formar parte de la vía, era un trayecto que se tenía que hacer en tren lanzadera o con un servicio complementario de bus. De esta manera, la oferta de Ferrocarrils consistirá en 14 circulaciones diarias por sentido entre Lleida y Cervera, 5 de las cuales llegarán hasta Terrassa.

Además del incremento de frecuencias, se ha acordado que FGC asuma la explotación de las estaciones de viajeros vinculadas a las líneas RL3 y RL4, con el objetivo de mejorar los servicios ferroviarios que comunican Lleida con su entorno. En este sentido, se autoriza FGC Rail a iniciar los trámites necesarios con ADIF, titular de estas infraestructuras, para formalizar la cesión de la explotación.

Catorce estaciones bajo gestión de Ferrocarrils

Ferrocarrils prevé asumir la gestión de las 14 estaciones donde FGC será el único operador ferroviario: Bell-lloc d'Urgell, Mollerussa, Golmés, Castellnou de Seana, Bellpuig, Anglesola, Tàrrega, Cervera, Sant Guim de Freixenet, Sant Martí Sesgueioles, Calaf, Seguers-Sant Pere Sallavinera, Aguilar de Segarra y Rajadell. Todas estas infraestructuras, actualmente bajo titularidad de ADIF, pasarán en manos del operador público catalán.

La explotación de estas estaciones por parte de Ferrocarrils implicará la ejecución de diferentes trabajos de reforma y mejora de las funcionalidades, con el objetivo de adaptarlas a los estándares de la línea Lleida-La Pobla de Segur. Les principales actuaciones que se llevarán a término serán la adecuación de instalaciones y mejora de la seguridad, la instalación de equipos y sistemas de información al viajero en tiempo real, equipos de venta de billetes, y los trabajos de mejora de edificación u obra civil necesarios para garantizar un servicio homogéneo.

Actualización del plan de negocio y nuevas inversiones

El Govern también ha elevado la actualización del Plan de Negocio elaborado por FGC Rail como resultado de los cambios mencionados. En esta actualización se definen los servicios propuestos, los ingresos y costes de operación y las inversiones a realizar, las cuales se incrementan con respecto a las previstas especialmente por las nuevas necesidades derivadas de la adecuación de las instalaciones de Pla de Vilanoveta (Lleida).

Les inversiones también aumentan para la adecuación de las estaciones de viajeros y la necesidad de implantar el nuevo sistema de señalización y control de velocidad ERTMS-2 (Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario). Este sistema europeo garantizará la seguridad e interoperabilidad del servicio ferroviario con el resto de la red catalana y europea.

ERC pide que se modernice la línea junto a la R13

Esta misma tarde, la comisión de Transportes del Congreso ha aprobado por 21 votos a favor (ERC, Junts, PP, Sumar, Bildu y BNG), 3 en contra (Vox) y 12 abstenciones (PSOE) una proposición no de ley (PNL) de ERC que insta el gobierno español a “modernizar” las líneas R13 de Rodalies y RL3, el corredor Barcelona-Manresa-Cervera-Lleida, para que ofrezca un servicio “seguro, eficiente y adaptado a las necesidades de la ciudadanía de Ponent, Camp de Tarragona y comarcas interiores”. La iniciativa también reclama un incremento de las frecuencias “que se adapte a los horarios de la vida real”, y más inversión en accesibilidad y seguridad de las estaciones. Además, insta al ministerio de Transportes a recuperar el segundo tramo de vía en Bellpuig, una reivindicación histórica del territorio.

La diputada de ERC Inés Granollers, que ha impulsado la iniciativa, asegura que el Estado actual de la infraestructura y del servicio sitúa a los habitantes de Lleida, Valls o Cervera como “ciudadanos de segunda en materia de movilidad”.

En este sentido, ha afirmado que la “poca oferta” entre Lleida y Barcelona, vía Valls, de la R13 y la limitación horaria que provoca una “consolidación de desigualdad territorial inadmisible”.

Con respecto a la RL3, los republicanos denuncian los tramos de vía única existentes que limitan la flexibilidad en los horarios y limitan la capacidad de la línea. “El tramo de vía única entre Mollerussa y Tàrrega es el que más limita la operación de la línea” ha defendido Granollers.