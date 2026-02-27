La red ferroviaria de Lleida tendrá 16 limitaciones temporales de velocidad la semana que viene

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La red ferroviaria catalana tendrá 225 limitaciones temporales de velocidad la semana que viene, según se desprende del Documento Semanal de Limitaciones Temporales de Velocidad que elabora Adif y al cual ha tenido acceso la agencia ACN. Son cinco tramos más de los que ha habido esta semana, si bien no representarán cambios significativos para los usuarios. Los kilómetros de vías afectados serán 180, 28 menos que esta semana, ya que ha desaparecido de la lista un tramo de casi 32 kilómetros entre Móra la Nova y Reus, si bien en este segmento de la R15 sigue habiendo numerosas restricciones. Entre las novedades también hay tres nuevos tramos entre Maçanet-Massanes y Blanes, que representan unos tres kilómetros más de restricciones.

Aunque en el cómputo total hay cinco tramos más respecto de la semana anterior (de 220 a 225), Adif ha añadido 12 tramos nuevos con Limitación Temporal de Velocidad (LTV) a la lista. Principalmente eso pasa porque en algunos segmentos se han hecho obras que han hecho que la limitación se suprima, pero por otra parte se han añadido nuevas LTV al detectarse nuevas patologías.

Aparte de los tres tramos mencionados en la R1 y RG1 entre Maçanet-Massanes y Blanes, también se han añadido dos entre Mollerussa y Calaf, en la RL4. Uno de estos, entre Cervera y Calaf, es de 6,7 kilómetros y limita la circulación de los trenes a los 50 km/h.

Por demarcaciones, Barcelona es la que más tramos con Limitación Temporal de Velocidad (LTV) acumulará a partir del lunes, con 103. La sigue Tarragona, con 73. De estos, 40 son entre Riba-roja d'Ebre y Sant Vicenç de Calders, si bien en el tramo entre Torredembarra y Sant Vicenç de Calders hay en marcha unos trabajos de mejora en las vías y en el túnel de Roda de Berà que dificultan la operatividad.

Por su parte, Girona volverá a tener 33 como ya hace unas semanas, mientras que Lleida sube de los catorce a los dieciséis.

El Documento Semanal de Limitaciones de Velocidad es de ámbito estatal y se dirige a las personas que trabajan de una manera u otra en la red ferroviaria. Aparecen las afectaciones que obligan a los maquinistas a reducir la velocidad, a qué velocidad se tiene que circular y los motivos de la incidencia. En ocasiones son lugares puntuales y concretos, pero en otros son tramos de algunos kilómetros. Entrará en vigor el lunes que viene pero el administrador ferroviario ya lo ha enviado al personal que trabaja a la red. Cada semana se añaden o sacan tramos en función del estado de la red y de las reparaciones que se hayan llevado a cabo. En caso de que durante la semana se tenga que establecer alguna nueva LTV, se notifica individualmente al personal implicado y se añade al documento en la siguiente edición.