Seròs pronto tendrá un nuevo parque de Bomberos después de años reivindicando mejores instalaciones

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El nuevo Parque de Bomberos de Seròs (Segrià) será pronto una realidad, después de que este lunes hayan llegado al terreno donde se ubicará los primeros dos módulos de los quince que lo formarán el edificio. Durante los próximos días llegarán el resto de módulos y el montaje de estos quedará acabado a finales de semana. A partir de aquí, quedará terminar los espacios interiores y la previsión es que las obras finalicen a principios de verano. El nuevo parque, que cuenta con un presupuesto en torno a los 1,9 millones de euros, ocupará más de 800 m² y dará cabida a 31 operativos de Bombers. Hacía 18 años que los bomberos reivindicaban unas nuevas instalaciones, ya que las anteriores, que abandonaron definitivamente en el 2021, presentaban graves deficiencias estructurales.

Los primeros módulos prefabricados han llegado al municipio ante la mirada atenta de los bomberos del municipio y de algunos vecinos que hace años que reivindican las nuevas instalaciones. De hecho, en noviembre del 2021, los Bomberos voluntarios de Seròs abandonaron el parque que habían ocupado durante 26 años por causa de las graves deficiencias estructurales que se detectaron. Pasaron unos meses en el albergue municipal y, desde junio del 2022, están ubicados de manera provisional en un almacén del consistorio.

El parque de bomberos de Seròs

El jefe de la Región de Emergencias de Lleida, el inspector Joan Josep Bellostas, ha dicho que el nuevo parque "tendrá todos los elementos necesarios para que [los bomberos] puedan desarrollar su trabajo", y ha puesto en valor "la acción imprescindible para el territorio" que aportan a los bomberos voluntarios del parque.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Lleida, Núria Gil, ha destacado que la actuación permitirá tener un parque "digno y a la altura del buen trabajo que hacen los bomberos". El alcalde de Seròs, Josep Antoni Romia, ha añadido que la llegada de los primeros módulos del nuevo parque supone "el final de una larga reivindicación" y ha destacado la importancia que el equipamiento tiene para dar servicio al municipio y a todo el bajo Segre.

Más de 800 m² y 1,9 MEUR de inversión

Les nuevas instalaciones, con una superficie útil de 832 metros cuadrados, darán cabida a 31 operativos de Bombers. Incluye una zona de dependencias formada por el vestíbulo de entrada, sala de control vestuarios, espacios por documentación operativa, cocina, gimnasio y servicios higiénicos, entre otros.

También habrá una zona de vehículos conformada por una zona de cocheros, una zona de mantenimiento mecánico, zona de almacén y zona de instalaciones.

El presupuesto del nuevo espacio es de aproximadamente 1,9 millones de euros. La intención del Gobierno es que este parque de Seròs sirva de modelo para los nuevos parques de bomberos voluntarios de Cataluña. La redacción del proyecto y la construcción del edificio fueron adjudicados en Constructora d'Aro.

En la Región de Emergencias de Lleida hay 31 parques de bomberos, de los cuales 22 son de voluntarios y 9 de funcionarios.