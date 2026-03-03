Agramunt, tres días sin cobertura de Movistar por una avería en un generador

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Agramunt ha estado 3 días sin cobertura de Movistar por una avería en el generador eléctrico que alimenta la antena de la compañía. El servicio se recuperó ayer por la tarde, según la compañía. El ayuntamiento denunció la incidencia, explicando que desde el sábado el municipio carecía de telefonía móvil de la operadora. Según la alcaldesa, Sílvia Fernàndez, la antena se trasladó hace un año y tres meses a la zona de la deixalleria, a petición del consistorio, tras detectar riesgo de desprendimiento en el depósito del antiguo convento donde estaba ubicada antes. La nueva infraestructura “nunca ha funcionado correctamente”, aseguró. De hecho, a menudo el municipio se queda sin cobertura de Movistar. El ayuntamiento tramitó hace un año la licencia de obras para conectarla a la red eléctrica, pero los trabajos siguen pendientes: en enero se realizó una zanja y la compañía ha previsto finalizarlos el 21 de marzo, aunque el consistorio reclama adelantarlos. La alcaldesa abrió el sábado la incidencia por TelcoCat y Movistar, que inicialmente dijeron que no les constaba ninguna avería. “Me quejo de la impotencia de esta situación”, lamentó la edil, quien explicó que TelcoCat no la reconoció hasta ayer a las 7.34 horas.