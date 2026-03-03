Arrancan las obras de la N-260 con cortes en el tráfico

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Las obras para renovar el asfalto del pavimento de la carretera N-260 entre La Seu d’Urgell y Bellver de Cerdanya empezaron a primera hora de la mañana de ayer. Los trabajos, que suponen una actuación de urgencia a lo largo de un tramo de 30 kilómetros, obligan a dar paso alternativo de los vehículos que circulan por este punto del Eix Pirinenc. La intervención empezó ayer en el punto kilométrico 223, en el municipio de Alàs i Cerc. En el túnel de Estamariu, obligaron a dar paso alternativo al tráfico.

Los trabajos llegan tras meses de reivindicaciones por parte de los conductores de esta vía, que habían denunciado la aparición de centenares de baches que se habían convertido en un riesgo para la seguridad del tráfico. Si bien algunos de los baches habían sido cubiertos de manera provisional, la situación de deterioro continuaba haciendo necesaria una actuación de urgencia. Los ayuntamientos también habían denunciado la situación e insistido en que a pesar de las nevadas, el mal estado es consecuencia de la falta de renovación del pavimento a lo largo de demasiados años. La reparación que se lleva a cabo ahora forma parte de una partida de 4 millones de euros que también incluye intervenciones de urgencia en la A-2 y la LL-11, donde los conductores también habían denunciado el deterioro del estado del pavimento.