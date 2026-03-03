Estudio para determinar si el futuro tranvía de Andorra es compatible con el modelo urbano

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El Comú de Andorra la Vella ha solicitado un estudio complementario para determinar si el trazado propuesto del futuro tranvía es compatible con el desarrollo de la parroquia. Concretamente, el informe deberá aclarar si el recorrido previsto por el Govern es plenamente apto y coherente con el modelo urbanístico de la capital.

En el marco de la revisión del Plan de Ordenación y Urbanismo Parroquial (POUP) de Andorra la Vella, que está en marcha, el Comú tiene presente la necesidad de reservar los espacios que puedan resultar estratégicos para garantizar que el desarrollo urbanístico futuro de la parroquia sea compatible con esta infraestructura y evitar hipotecar así decisiones a largo plazo. El proyecto de transporte segregado a través de tranvía ligero unirá las parroquias de Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella y Escaldes-Engordany. La definición final de los trazados permitirá plasmar sobre plano la reserva de espacios en el plan sectorial de infraestructuras del transporte público segregado.

Consensuar el trazado lo antes posible es importante para el ejecutivo porque haría posible impulsar el plan sectorial antes del final de la legislatura. El mismo documento incluirá el trazado de carriles bici que unirán las 3 parroquias.