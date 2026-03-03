Guardianes de los bosques

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Apadrinar caminos y senderos y convertirse en guardianes de estos espacios. La iniciativa, bautizada como Camins Vells, va a cargo de alumnos de escuelas rurales del Alt Urgell y de la Cerdanya desde hace cuatro cursos escolares. Recuperan caminos antiguos, con mucha historia, del entorno de los centros escolares y como proyecto educativo de patrimonio y de medio ambiente. El primer centro educativo en participar fue la escuela Ridolaina, en el municipio de Montellà i Martinet. Su directora, Berta Batlle, apuesta por actividades como esta porque “fomentan el esfuerzo y el trabajo en equipo, al mismo tiempo que conectan con el pasado a través de las historias que les explica la gente mayor”. Batlle apuesta también por “conservar la memoria y hacerlo a través de acciones que fomentan las actividades intergeneracionales, sobre todo con los de más edad del municipio, con quienes había una gran desconexión”. El proyecto, que impulsa la entidad Guies de Muntanya en Ruta y cuenta con la ayuda económica del Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran (Idapa), convierte a los estudiantes en guías y revitaliza senderos históricos.

Otros centros

Una de las guías de montaña impulsoras de la iniciativa es Laia Acero, que explica la importancia de sensibilizar a los más jóvenes “como fórmula de pasar el relevo a favor de la conservación de los caminos, que son un legado que hay que preservar”. La entidad escoge cada año una escuela para trabajar con sus alumnos. Después de la Ridolaina también han participado las escuelas Rosa Campà, en Montferrer i Castellbò, la Portella Blanca, en Lles de Cerdanya, y la Sant Serni, en Prats i Sansor. La actividad dura una semana y en ella trabajan aspectos varios, desde temas más conceptuales a la construcción de maquetas y orientación en el entorno del pueblo. También cuentan con la ayuda de la gente mayor, a la que entrevistan para conocer para qué se utilizaban estos caminos. Acero llama a las escuelas interesadas en participar a ponerse en contacto con la entidad.