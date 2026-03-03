La carretera de la Bonaigua, reabierta al tráfico en Ruda: hay cerca de 4 metros de nieve junto a la vía

Una pareja de Menàrguens, ante la pared de nieve que se encontraron en la carretera de la Bonaigua. - EDGAR ALDANA

La carretera de la Bonaigua (C-28) quedó reabierta ayer al tráfico tras completarse la retirada de las rocas que el pasado jueves bloquearon la vía a la altura de Ruda al colapsar un muro de contención. Los trabajos permitieron la apertura de un carril que permitirá el paso alternativo de los vehículos mediante semáforos.

Por su parte, la conselleria de Territorio informó que todavía se está valorando qué actuaciones se tienen que llevar a cabo para reparar definitivamente el muro, de 60 metros de largo y otros 8 de alto, después de que en un primer momento se valorara la opción de construir una escollera completamente nueva. El corte de la carretera afectó a los vecinos del Pallars Sobirà que debían desplazarse hasta la Val d’Aran para llegar a su puesto de trabajo, obligándoles a desviarse por Perves y El Pont de Suert, un trayecto de más de dos horas.

Por otra parte, en la misma carretera se puede contemplar la acumulación de nieve que han provocado las repetidas nevadas de este invierno y la acción de las máquinas quitanieves, que en algunos puntos pasan de los tres metros de altura.