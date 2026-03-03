Lleida inicia la campaña de riegos a medio gas por las lluvias de los últimos tres meses

Las comunidades de regantes están a las puertas de una nueva campaña de riego, que arranca a medio gas, ya que las continuas lluvias que se han registrado en los últimos tres meses han dejado los campos suficientemente abastecidos. El Segrià Sud la abrió ayer, ya que, según su presidente, Joan Sabaté, las fincas de almendros están floridas y se han comenzado a abrir hidrantes para los que tiran abono o sulfatan. Por su parte, el Aragón y Catalunya decidió en la asamblea del pasado 27 de febrero retrasar el inicio de la campaña del 1 de este mes al 9, ya que las precipitaciones de este invierno han llenado de barro la solera del canal principal y de las acequias secundarias y estos días se está extrayendo con excavadoras. Según el presidente, Jose Luis Pérez, esta campaña también se utilizará a pleno rendimiento la tubería de La Mola paralela al principal para regar por gravedad 4.000 ha de Altorricó y Tamarit, en la Llitera. Pérez indicó que iniciar la campaña también permitirá llenar balsas de riego para tener agua suficiente si es preciso adoptar medidas antiheladas. El riego se hará a demanda, señaló.

La mayoría de los riegos mantienen la fecha de estreno oficial de la campaña el 19 de marzo. En el Algerri-Balaguer también se prevé que haya poca demanda después de las lluvias del invierno. Los campos anegados han frenado la plantación de productos para conserva como los guisantes, por lo que casi todos los payeses plantan cereal y maíz. Por lo que respecta a Pinyana, también hay muy poca demanda. En el Ribagorçaza los pantanos están a tope y desembalsan 20 m3/s. Por lo que respecta al Segarra-Garrigues, suele abrir la temporada de riego entre el 15 y el 19 de marzo y cada partícipe gasta el agua que necesita en cada momento. En cuanto al Canal d’Urgell, el inicio de la campaña se decidirá en la asamblea del próximo domingo 8, ya que las fincas no precisan agua, por ahora. Los embalses de Oliana y Rialb, en el Segre, están al 66% y al 90% respectivamente cono 55,8 hm3 y 363 hm3 con margen suficiente para asumir el deshielo.

Llosa del Cavall

En la cuencas internas, el pantano de la Llosa del Cavall (Navés), en el Cardener, que abastece a varios pueblos del Solsonès, está al 100,6% de su capacidad. Según la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el embalse continúa desembalsando agua por la parte superior de la presa. El caudal de salida se mantiene estable en las últimas semanas y es de unos 3 m3 por segundo, que es el equivalente al caudal que entra en el pantano.

En otro orden de cosas, prosiguen a buen ritmo las obras de regadío de la Conca de Tremp que comenzaron a finales del pasado año para regar 4.600 ha de Castell de Mur, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà, Llimiana, Talarn y Tremp. La obra llevaba parada desde 2015.