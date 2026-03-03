Teatro para prevenir estafas y robos a personas mayores

El Teatre Municipal de l'Escorxador acogió ayer la primera sesión del ciclo Ull viu a escena, una iniciativa que llega a su sexta edición y está organizada por la Paeria de Lleida, el grupo sénior del Aula Municipal de Teatre y los Mossos d’Esquadra para difundir consejos y recomendaciones de seguridad entre las personas mayores. Este año se han ampliado las jornadas, a un total de cuatro, a las que se espera que asistan unas 1.200 personas. El sargento Faust Rovira, de la Oficina de Relaciones con la Comunidad de la comisaría de Lleida de los Mossos, explicó que este año también se han actualizado las cápsulas informativas de la obra, sobre todo relacionadas con ciberestafas. “Es lo que hemos detectado en comisaría que está creciendo”, señaló. Al respecto, aseguró que “el último paso para que se produzca una estafa somos nosotros mismos” y recordó que los delincuentes “se aprovechan de las debilidades, como ir con prisa o clicar un enlace sin pensar, lo que debemos evitar”. Además de consejos para evitar estafas, la obra de teatro también incluye otros relacionados con hurtos y robos como los conocidos como “de la mancha” y “de la siembra”.

Entre los asistentes ayer a la jornada, Dolors, Emília y Mercè explicaron que era la primera vez que veían la obra y señalaron que “ya tenemos cuidado y si vemos que es un número desconocido, lo bloqueamos”.