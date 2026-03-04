Aforo limitado y depósito de 50 euros para acceder a la zona de picnic de un pueblo de Lleida harto del incivismo

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La acumulación de actos incívicos en espacios públicos ha llevado a los ayuntamientos de Bell-lloc d’Urgell e Ivars d’Urgell a tomar medidas para erradicarlos. Ambos municipios han hecho llamamientos a la responsabilidad ciudadana y alertan de que basura abandonada, maltrato a instalaciones públicas y falta de respeto por el entorno están degradando zonas de ocio muy frecuentadas. Apuntan que esto obliga a intensificar el mantenimiento y el control de los lugares afectados.

En Bell-lloc d’Urgell, el consistorio ha puesto en marcha diversas actuaciones para recuperar el parque verde de la Pineda. Hace unos meses se derribaron las barbacoas debido a su mal estado de conservación. Ahora se está instalando una valla que permitirá controlar el acceso y el aforo, una decisión motivada por el uso inadecuado de este espacio en los últimos años y por la acumulación de actos incívicos. También se colocarán paneles informativos para que las personas que lo visitan conozcan las obligaciones y la forma correcta de acceder al recinto. De cara a esta primavera, y con la colaboración de la escuela de primaria Ramon Farrerons, está prevista una plantación de árboles. El consistorio prevé introducir nuevas especies para aportar variedad y ayudar a frenar la propagación de afecciones que en los últimos años han perjudicado a los pinos.

Actes incívics al parc de l’Ermita a Ivars. - A. IVARS

Más adelante, el ayuntamiento también proyecta la construcción de nuevas barbacoas en la Pineda y reparar los lavabos dañados. Para acceder a la Pineda será necesario solicitar autorización en el consistorio de lunes a viernes y depositar una fianza de 50 euros para cubrir posibles desperfectos. El aforo estará limitado.

Por su parte, el consistorio de Ivars d’Urgell ha denunciado los reiterados actos de incivismo en el parque de l’Ermita, una gran zona verde y de ocio que aparece con frecuencia sucia y degradada. Según el ayuntamiento, casi a diario se encuentran restos de comida, bebidas y residuos esparcidos, lo que obliga al equipo de mantenimiento municipal a intervenir en el lugar de manera constante.

El ayuntamiento recuerda que estas conductas pueden ser sancionadas y que se trabaja para identificar a las personas responsables con el fin de aplicar las medidas correspondientes.