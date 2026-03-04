Condenado a 2 años de prisión por intentar violar a una mujer en un baño público de Agramunt

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida ha condenado a un hombre a 2 años de prisión por intentar violar a una mujer en un baño público durante las fiestas mayores de Agramunt en septiembre de 2022. El procesado ha reconocido los hechos este miércoles a raíz de un acuerdo de conformidad entre la defensa y la Fiscalía. El tribunal lo ha condenado por una tentativa de agresión sexual con acceso carnal en aplicación de la llamada ley del 'sólo sí es sí', porque es más favorable al acusado. De acuerdo con las partes, el tribunal ha acordado la suspensión de la pena y el hombre no ingresará en la prisión con la condición de que no delinca durante 3 años, que no se acerque a menos de 200 metros de la víctima ni se comunique con ella durante 5 años, y que asista a un curso de educación sexual.

Según la sentencia, que ya es firme, el acusado y la víctima se encontraron en la fiesta mayor de Agramunt. Una vez finalizada, los dos se dirigieron a un baño público para besarse. En el interior, a pesar de la negativa de la víctima a seguir manteniendo relaciones, el acusado la intentó penetrar, sin que se llegara a consumar la agresión sexual.

Aparte de la pena de prisión y las prohibiciones de aproximación y de comunicación, la Audiencia de Lleida también ha impuesto al hombre la medida de 5 años de libertad vigilada, la prohibición de trabajar en trabajos que impliquen contacto directo con menores durante 7 años y el pago de 1.000 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil. Inicialmente, Fiscalia le pedía 3 años de prisión.