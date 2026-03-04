El Minúscul se expande con actividades culturales durante todo el año

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Festival Minúscul de Mollerussa presentó ayer la nueva marca Els annexos del Minúscul, un programa de actividades que quiere fomentar el consumo cultural en la ciudad y la comarca durante todo el año, con la música como hilo conductor y bajo el paraguas del festival. La iniciativa se presentó en el ayuntamiento con el alcalde, Marc Solsona, y el responsable de Produccions Minúscules, Jordi Bonilla. Solsona señaló que el proyecto refuerza el papel del Minúscul como dinamizador cultural y pone el foco en el público local, mientras que Bonilla lo definió como una continuidad del formato pequeño y la proximidad.

El estreno será el viernes 13 de marzo con una conversación sobre festivales a cargo del periodista musical Nando Cruz, en el Nu Naked Coffee (plaza Major) a las siete de la tarde, con entrada gratuita e inscripción previa. La segunda actividad será el podcast en directo Llegir en directe el jueves 9 de abril en el Centre Cultural, coorganizado con la Biblioteca Comarcal Jaume Vila, con Uriol Gilibets y Eduard Gener y el escritor y periodista Francesc Canosa como invitado. El Minúscul celebrará su quinta edición los jueves de agosto en el patio de Cal Jaques. De momento, ya se ha anunciado la actuación de Ferran Palau el día 13.